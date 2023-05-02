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Haberler Dünya Sudan'da ateşkese uyulmuyor, çatışmalar devam ediyor
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Sudan'da taraflar ateşkese uymuyor, çatışmalar sürüyor

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ilan edilen 6'ncı ateşkese de uyulmadı. Orduya ait savaş uçakları çok sayıda HDK mevziini bombalarken HDK tarafı, jetlere uçaksavarlarla karşılık verdi

Sudan'da ateşkese uyulmuyor, çatışmalar devam ediyor
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AA

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, ilan edilen 6. ateşkese rağmen 17. gününde de devam etti.

Başkent Hartum'un farklı noktalarında orduya ait savaş uçakları çok sayıda HDK mevziini bombaladı. HDK ise jetlere uçaksavarlarla karşılık verdi.

Yoğun silah seslerinin duyulduğu başkentte, farklı bölgelerden dumanlar yükseldi.

AA'nın haberine göre, Ordudan yapılan açıklamada ise askerlerin, (HDK kastedilerek) "düşmanın" muharebe kabiliyetini 15 gün boyunca yarı yarıya azaltmayı başardığı ifade edildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda ülke genelinde 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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