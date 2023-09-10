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        Haberler Dünya Sudan'da pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 43 kişi öldü - Dünya haberleri

        Sudan'da pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 43 kişi öldü

        Sudan Doktorlar Sendikası, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalarda başkent Hartum'un güneyindeki bir pazarı hedef alan hava saldırısında 43 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 21:06 Güncelleme: 10.09.2023 - 21:06
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        Pazar yerine hava saldırısı: 43 ölü
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        Sendikadan yapılan açıklamada, "Hartum'un güneyindeki Mayo Mahallesi'nde bu sabah onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan şiddetli ve kanlı çatışmalar meydana geldi." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, mahalledeki Goro pazarına yapılan hava saldırısı sonucu 43 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Hartum Güneyi Acil Durum Odası ise tüm sağlık personeline ve kan bağışçılarına, yaralıların tedavi edildiği bölgedeki Beşair Hastanesi'ne acil gelmeleri çağrısı yaptı.

        ÇATIŞAN İKİ TARAF BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

        Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Bugün (HDK'yi kastederek) isyancı milis medyası, her zamanki gibi, Silahlı Kuvvetlerin Mayo Mahallesi'ndeki sivilleri hedef alan bir saldırı düzenlediğine dair yanıltıcı ve asılsız iddiaları öne sürdü. Silahlı Kuvvetler, bunu bilen kendi halkına ateş açamayacaklarını teyit ediyor." denildi.

        HDK'nin sınır dışından getirdiği paralı askerleri kullanarak savaştığı belirtilen açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, profesyonel bir ordu olarak uluslararası insancıl hukuka tamamen bağlı kalarak, masum vatandaşlarımızdan ve sivillerden uzakta, saldırılarını meşru askeri hedefler olarak isyancıların konuşlandığı noktalara ve üslerine yöneltiyor." ifadesi yer aldı.

        HDK, "Ordu, pazar sabahı Hartum'un güneyindeki Mayo Mahallesi sakinlerine hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu.

        Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, HDK'yi feshetme kararı almıştı.

        SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

        Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

        HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

        Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

        Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Sudan
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