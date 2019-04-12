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Sudan'daki gelişmeleri sıcağı sıcağına paylaşan Avrupa medyası, Alaa Salah'ı bir sembol olarak gösteriyor. Hartum'da mimarlık öğrencisi olan Alaa Salah'ın, protesto gösterilerindeki dansları ve kadınlara yaptığı 'protestoya katılın' çağrıları ile bir sembol haline geldiği belirtiliyor.
İngiliz gazetesi The Guardian, Salah ile röportaj yaptıklarını belirterek Salah'ın "Protestoların ilk gününden itibaren sokaktayım. Ülkemi çok seviyorum, ailem beni böyle yetiştirdi. Hiçbir siyasi geçmişim yok ve ülkem tüm siyasi fikirlerin üzerindedir. Sudan'daki devrimi insanların benim fotoğrafım ile öğrenmiş olması beni mutlu ediyor. Fotoğrafımın çekildiği gün 10 farklı toplantıya katılmış ve devrim şiiri okumuştum ve bu insanları etkilemişti. Başlangıçta 6 kadından oluşan bir grup kadına şarkı söyledim ve onlar da bana eşlik etti ve bu grup büyüdü." sözlerine yer verdi.
Gazete, Salah'ın okuduğu şiirden "Mermi öldürmez, sessizlik öldürür" sözlerinin protestolara damga vurduğunu yazdı.
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.
Bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.
Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.
Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.
GÖSTERİLERDE 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 2'si başkent Hartum'da, 8'i Orta Darfur eyaletinin Zalinci kentinde, 2'si Medeni kentinde ve biri de Atbera kentinde olmak üzere 13 göstericinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada, başkentte bir kişinin Genelkurmay karargahı önündeki protesto gösterileri sırasında öldüğü kaydedildi.
Komite, böylece geçen cumartesiden bu yana Genelkurmay karargahı önündeki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.
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