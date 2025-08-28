Sudan nerede? Sudan hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

yüzyılda Osmanlı ve Mısır yönetimi altında bölgeye merkezi kontrol getirilmiş, ardından İngiliz-Sudan Ortak Yönetimi dönemi başlamıştır. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Sudan bağımsızlık hareketleri ile tanışmış ve 1956’da bağımsız bir cumhuriyet olarak tarih sahnesine çıkmıştır. Bağımsızlık sonrası dönemde siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar ve etnik farklılıklar, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını derinden etkilemiştir. Peki, Sudan hangi kıtada?

SUDAN NEREDE?

Sudan, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan büyük bir kara ülkesidir ve coğrafi konumu açısından hem Kuzey Afrika hem de Doğu Afrika ile bağlantılıdır. Ülke kuzeyde Mısır, doğuda Kızıldeniz, güneydoğuda Eritre ve Etiyopya, güneyde Güney Sudan, batıda Çad ve kuzeybatıda Libya ile sınır komşusudur. Bu geniş sınırlar, Sudan’ı bölgesel politika ve ticaret açısından stratejik bir konuma taşır. Ülkenin coğrafyası büyük ölçüde Nil Nehri vadisi ile şekillenmiş olup, Nehir’in iki kolu olan Beyaz Nil ve Mavi Nil, tarım, enerji üretimi ve ulaşım açısından hayati öneme sahiptir.

REKLAM

Kuzey kesimler çöl ve yarı çöl karakterindeyken, güney ve doğu bölgeler tropikal savanalar ve ormanlık alanlar ile kaplıdır. Sudan’ın iklimi kuzeyde sıcak ve kurak, güneyde ise tropikal ve yağışlı özellikler taşır; bu durum hem tarım hem hayvancılık hem de yerleşim düzenini etkiler. Tarih boyunca Sudan, Nil Nehri çevresinde antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Nubya Krallıkları ve Meroe uygarlıkları gibi tarihi zenginlikler geliştirmiştir. Coğrafi konumu ve doğal kaynakları, ülkeyi hem bölgesel hem de kıtasal ölçekte ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir merkez hâline getirmiştir.

Hem doğal kaynakları hem kültürel mirası hem de ekonomik ürünleri ile tanınır. Ülke, Nil Nehri boyunca verimli tarım alanlarına sahip olup, tahıl ve baklagillerin üretiminde önemli bir merkezdir. Ayrıca hayvancılık, özellikle deve ve sığır yetiştiriciliği, kırsal yaşamın temelini oluşturur. Sudan’ın doğu ve batı bölgelerinde bulunan çöller, hem doğal peyzaj hem de turistik ilgi açısından dikkat çeker. Tarihi açıdan, Nubya ve Meroe uygarlıklarından kalan piramitler, tapınaklar ve kaleler, ülkenin antik medeniyetlerle olan bağını gösterir. Sudan, geleneksel el sanatları, müzik ve folklor ile kültürel çeşitliliğini yansıtır. Ayrıca zengin mineral kaynakları, özellikle altın ve fosfat rezervleri, ülkenin ekonomik görünümünde belirleyici rol oynar. Tüm bu özellikler, Sudan’ı hem doğal güzellikleri hem tarihi zenginlikleri hem de ekonomik ve kültürel potansiyeli ile tanınan bir ülke hâline getirir. SUDAN KOMŞU ÜLKELERİ Sudan, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan geniş bir ülke olup altı ülke ile kara sınırı paylaşır ve doğuda Kızıldeniz’e kıyısı vardır.