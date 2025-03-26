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        Haberler Dünya Sudan ordusu Hartum'a girdi | Dış Haberler

        Sudan ordusu Hartum'a girdi

        Hızlı Destek Güçleri'yle olan mücadelesini sürdüren Sudan ordusu, başkent Hartum'a girdi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'un özgür olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:37
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        Sudan ordusu Hartum'a girdi
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        Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'un özgür olduğunu açıkladı.

        Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanına inip secde eden Burhan, 21 Mart'ta ordunun kontrolüne giren başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti.

        Burhan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Başkent Hartum şu an özgür." dedi.

        Önceden Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bulunduğu Hartum'un büyük kısmı Sudan ordusunun kontrolüne geçti.

        HDK ise Hartum'un güneyinde Beyaz Nil üzerindeki Cebel Evliya Barajı köprüsünden ülkenin batısına yöneldi.

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