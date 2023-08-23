Sufle tarifi ve yapılışı: Sufle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Çikolatalı tatlılar arasında en hızlı pişen lezzetlerinden biri olan sufle içinin akışkan yapısıyla yiyenlerin damağını şenlendiren bir lezzettir. Özellikle tatlı krizlerinin aranan tadı olarak karşımıza çıkar. Hem kolay yapılması hem de yoğun ve akışkan çikolatalı yapısıyla tatlı ihtiyacını kısa sürede karşılar. Suflenin akışkan kıvamı dolayısıyla sufle yapımının zor olduğu düşünülür. Fakat tam aksi olarak sufle az malzemeyle kolaylıkla yapılabilir. Siz de evinizde sufle yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz sufle tarifi ile damak çatlatan bir lezzette sufle hazırlayabilirsiniz.

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 13:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:40 facebook

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