        Şüheda Erkoç, Miss Model of The World'de 6'ncı oldu

        Şüheda Erkoç, Miss Model of The World'de 6'ncı oldu

        65 ülkenin katıldığı Miss Model of The World 2025'te Türkiye'yi temsil eden Şüheda Erkoç, dünya finalini 6'ncı sırada tamamlarken 'En İyi Ulusal Kostüm' etabında birincilik elde etti

        Giriş: 08.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:55
        Dünya 6'ncısı seçildi
        Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 2025 Miss Model of The World (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması), 65 ülkenin katılımıyla Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi.

        Türkiye’yi, Ege adalarında yapılan 2. Miss Cruise güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç temsil etti.

        Erkoç, dünya finalini 6'ncı sırada tamamlarken 'En İyi Ulusal Kostüm' kategorisinde de birincilik elde etti.

        Yarışmanın birincisi ise Çadlı model Fatime Rahama oldu.

