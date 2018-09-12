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"Ne diyeyim iyi ki varsınız.. Hastaneyi güzelleştiren kadın, ufuk abla ve tüm hemşireler hepinize çok teşekkürler... Anestezi doktorum siz ne özel bir insansınız .. Ve canım Dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız:) iyi ki sırtımı size dayadım !! Arkamdan el sallayışınız... Benimle gülüp benimle ağlamanız .. Benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesala :)) Şanslıyım şükür"