Ünlü oyuncu Şükran Ovalı geçtiğimiz günlerde doğum yapmıştı. Ovalı, doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde anne olan Şükran Ovalı, doğum yaptığı günden duygusal fotoğraflarını paylaştı.
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Paylaşımlarından birinde eşi Caner Erkin'in ağladığı fotoğrafı koyarak "Sen ağlama dayanamam" notunu düştü
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Güzel oyuncuyu mutlu gününde arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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Şükran Ovalı paylaşımında, "Benim en kıymetli günüm, başta canım doktorum öyle özelsiniz ki benim için.. Her korktuğumda güven veren tavrınız, gülümsemeniz, desteğiniz için minnettarım ve canım hemşiremiz eliniz hep omzumdaydı..."
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"Ne diyeyim iyi ki varsınız.. Hastaneyi güzelleştiren kadın, ufuk abla ve tüm hemşireler hepinize çok teşekkürler... Anestezi doktorum siz ne özel bir insansınız .. Ve canım Dostlarım iyi ki aynı bahçenin çocuklarıyız:) iyi ki sırtımı size dayadım !! Arkamdan el sallayışınız... Benimle gülüp benimle ağlamanız .. Benden daha heyecanlı dostlarım vardı mesala :)) Şanslıyım şükür"
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"İyi dostlar biriktirdim.. hepinize tek tek teşekkür ederim bu unutulmaz anda beni yalnız bırakmadınız... Canımız Müjde Ar sen olmasaydın eksiktim.. Eksik kalırdı her şey.. Torununu kucaklayışın ve desteğin için çok teşekkürler bana dua eden, tanımadığım ama hep hissettiğim güzel insanlar, size de teşekkür ederim"
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"Allah isteyen herkese nasip etsin bu muazzam duyguyu, çilli sende yanımızdaydın.. Ve ve benim canım eşim, yol arkadaşım, seni öyle çok seviyorum ki kelimeler yetmez... elimi hiiiç bırakma Caner" yazdı.
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