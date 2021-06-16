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HaberlerFiskosŞükrü Özyıldız tarih verdi - Magazin haberleri
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Şükrü Özyıldız tarih verdi

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Şükrü Özyıldız, yakın zamanda dijital bir platform için film çekeceklerini açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özyıldız, "Başrolünü Demet Özdemir ile paylaşacağız. Romantik komedi türünde bir yapım olacak. 30 Haziran'da sete çıkıyoruz" dedi

Şükrü Özyıldız tarih verdi - Magazin haberleri
Tarih verdi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Yürüyüşe çıktığını ifade eden Özyıldız, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"RİSKLERİ VARDI"

Rol aldığı dizinin final yapmasının kendisini üzdüğünü belirten oyuncu, "Türkiye'de daha önce yapılmamış bir projeydi. Riskleri vardı. Denenmemiş bir şeyi yaptık. Sanırım herkes bir ders aldı, bu tür bir dizinin nasıl yapılması gerektiğine dair ama benim 'İyi yaptığım bir işti' dediğim şeylerden biri" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Yakın zamanda dijital bir platform için film çekeceklerini söyleyen Şükrü Özyıldız, "Şu an için yeni bir projeye hazırlanıyorum. Başrolünü Demet Özdemir ile paylaşacağız. Romantik komedi türünde bir yapım olacak. 30 Haziran'da sete çıkıyoruz. Henüz tatil de yapmadım. Sanırım film bitimi bir tatile çıkacağım" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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