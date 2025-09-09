Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Ailesi tarlada çalışırken kanala düşen çocuk boğuldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde Halil Kaçar (8), tarlada ailesinin biber topladığı sırada yakınlardaki sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi.
Kanalda su akışının kesilmesinin ardından yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşıldı. Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
