Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sulama kanalından böyle kurtarıldılar | Son dakika haberleri

        Sulama kanalından böyle kurtarıldılar

        Adana'da sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvarda meydana geldi.

        2

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, demir bariyerleri yıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

        3

        Araçtan çıkan 6 kişi, otomobilin üzerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların suya atlamasıyla otomobilin tavanında mahsur kalan 6 kişi, teker teker kanaldan kıyıya çıkarıldı.

        4

        Kazazedelerin kurtarılma anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

        5

        Kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor