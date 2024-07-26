Sulama kanalından böyle kurtarıldılar
Adana'da sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı
DHA'nın haberine göre kaza; saat 18.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvarda meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, demir bariyerleri yıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Araçtan çıkan 6 kişi, otomobilin üzerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların suya atlamasıyla otomobilin tavanında mahsur kalan 6 kişi, teker teker kanaldan kıyıya çıkarıldı.
Kazazedelerin kurtarılma anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.