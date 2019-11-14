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Sular ne zaman gelecek? 14 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü ve Üsküdar ilçeleri belirli saat aralığında etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 14 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz ilçesinde 14 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 KASIM 2019

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-13 23:42:11.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Kavacık Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-14 08:19:00.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Barış Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-14 05:13:21.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Aziz Mahmud Hüdayi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-14 09:25:37.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ALO 185 İSKİ İLETİŞİM

İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Tüm telefonlardan 185’i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi’ne ulaşabilirsiniz.
(İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

-          Fatura Sorgulama

-          Fatura Ödeme

-          Arıza / Şikayet

-          Su Kesintisi Öğrenme

-          Tarife Ücretleri Öğrenme

-          T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir. 

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