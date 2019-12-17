Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde 17 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 ARALIK 2019

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-16 23:15:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-17 08:55:35.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-17 08:58:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.