Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Zeytinburnu ve Çatalca ilçelerinde 2 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyit Nizam Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-01 19:30:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnceğiz Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-01 20:58:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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