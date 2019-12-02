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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 2 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Zeytinburnu ve Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Zeytinburnu ve Çatalca ilçelerinde 2 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 ARALIK 2019

İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Seyit Nizam Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-01 19:30:18.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İnceğiz Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-01 20:58:13.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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