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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 23 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar, Bağcılar, Esenler, K.Çekmece ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 23 Kasım Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Adalar, Bağcılar, Esenler, K.Çekmece ve Ümraniye ilçelerinde 23 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 23 KASIM 2019

İlçe:Adalar
Etkilenen Mahalleler:Maden Mah- Büyükada
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-23 09:16:41.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:15 Temmuz Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-23 11:40:59.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Birlik Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-23 10:14:25.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kanarya Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-23 09:14:18.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-23 10:19:48.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yukarı Dudullu Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-23 10:32:54.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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