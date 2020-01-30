Ültimatom ne demek, nasıl yazılır?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 30 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 OCAK 2020

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-30 09:18:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-30 10:06:00.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-30 09:48:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sinan Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Demirtaş Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-30 09:32:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-30 10:11:50.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.