Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 30 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 OCAK 2020
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah,Denizköşkler Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-30 09:18:05.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmutbey Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-30 10:06:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-30 09:48:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuz Sinan Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Demirtaş Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-30 09:32:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-30 10:11:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gazi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-30 10:00:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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