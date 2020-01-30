Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 30 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

30 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 30 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 OCAK 2020

İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Denizköşkler Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-30 09:18:05.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Mahmutbey Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-30 10:06:00.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-30 09:48:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Sinan Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Demirtaş Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-30 09:32:25.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-30 10:11:50.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Gazi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-30 10:00:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Malatya’da okul tatili uzatıldı - Malatya'da okullar ne zaman açılacak?
GÜNDEMMalatya’da 9 ilçede daha okulların tatili uzatıldı
Adana'da 457 sahte mutfak, piknik ve sanayi tüpü ele geçirildi
GÜNDEMSahte mutfak ve sanayi tüpü üretmişler!
İstanbul Sarıyer'de elektrik trafosu havai fişek gibi patladı
GÜNDEMSarıyer'de havai fişek gibi patladı!
ÖSYM sınav takvimi 2020: KPSS, ALES, DGS, YKS sınavı ne zaman? İşte başvuru tarihleri
GÜNDEMÖSYM sınav takvimi 2020
30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son depremler listesi - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEM30 Ocak En son depremler listesi
SON DAKİKA HABERİ! Beyoğlu'nda otomobiline binmeye çalışan kişiye silahlı saldırı!
GÜNDEMBeyoğlu'nda silahlı saldırı!
Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı!
GÜNDEMKapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı!
Elazığ Deprem bölgesinde inşaatlar durduruldu
GÜNDEMDeprem bölgesinde inşaatlar durduruldu!
Çağrı merkezi numarasıyla dolandırıcılık yapan 15 kişi tutuklandı
GÜNDEMÇağrı merkezi numarasıyla vurgun yapmışlar
Akdeniz'de 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! 30 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
GÜNDEMAkdeniz'de iki büyük deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X