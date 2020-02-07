Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Şubat Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde 7 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 ŞUBAT 2020

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-07 09:13:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-07 07:20:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.