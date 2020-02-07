Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Şubat Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde 7 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 ŞUBAT 2020
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İsmetpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-07 09:13:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-07 07:20:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-07 09:18:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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