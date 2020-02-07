Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 7 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

7 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Şubat Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde 7 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 ŞUBAT 2020

İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-07 09:13:10.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-07 07:20:42.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-02-07 09:18:29.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bekçi alımı başvuruları ne zaman? 2020 bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bakanlıktan açıklama geld
GÜNDEMBekçi alımı başvuruları ne zaman 2020
Abdulhamit Gül'den Belçika Adalet Bakanı'na mektup
GÜNDEMBakan Gül'den Belçikalı mevkidaşına mektup
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEMManisa'da 4 büyüklüğünde deprem!
Yargıtay'dan FETÖ davasında 63 sanığın cezasına onama
GÜNDEM63 FETÖ'cünün cezaları onandı!
Erzurum'da 'kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bırakıldı
GÜNDEM'Kaza bela def olsun' diye 2001 ekmek!
SON DAKİKA FETÖ! İstanbul ve 7 ilde FETÖ operasyonu!
GÜNDEMİstanbul ve 7 ilde FETÖ operasyonu!
Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, böyle yakalandılar
GÜNDEMKana bulayacaklardı, böyle yakalandılar
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020? 7 Şubat Af yasası son gelişmeler
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2020
Erzincan Burdur Denizli okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi! 7 Şubat kar tatili haberi
GÜNDEMErzincan Burdur Denizli okullar tatil mi?
Cuma Hutbesi 7 Şubat 2020 - Diyanet Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu ne?
GÜNDEMCuma Hutbesi 7 Şubat 2020!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X