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        Haberler Müzik 'Sultan Bestekârlar'ın konseri yapıldı

        'Sultan Bestekârlar'ın konseri yapıldı

        Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Sultan Bestekârlar' konseri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yapıldı ve ünlü sanatçıların katılımıyla zenginleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:11
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        Osmanlı Sultanları Sultan 4'üncü Murad, 3'üncü Selim, 2'nci Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen, tarihi 300 yıla kadar uzanan musıki eserleri önceki akşam Rami Kütüphanesinin duvarlarında yankılandı. Musıki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen bu büyüleyici etkinlik, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli desteğiyle gerçekleştirildi.

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        Sultan Bestekârlar konseri, hem sanata hem de Osmanlı'nın müzikal mirasına saygı duruşu niteliği taşıdı. Geçmişten bugüne musıki… Osmanlı Sultanları besteledi, gençler icra etti, ünlü oyuncular dinledi. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve çok sayıda seçkin davetli katılırken; sanat dünyasından tanınmış simalar Hande Soral, İlayda Alişan ve Rabia Soytürk'ün katılımıyla daha da renklendi. Rami Kütüphanesinin etkileyici atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, müziğin gücüyle geçmişin ruhunu canlandırdı.

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        Hande Soral, İlayda Alişan ve Rabia Soytürk gibi ünlü isimler, klasik Türk musıkisine olan ilgilerini Sultan Bestekârlar konserinde bir kez daha gösterdi. Bu köklü müzik geleneğine olan hayranlıklarını dile getirirken, geleneksel musıkimizin zarafeti karşısında duydukları derin ilgiyi ve saygıyı ifade ettiler. Yalnızca oyunculuk ve televizyon dünyasında değil, sanata ve kültüre olan duyarlılıklarıyla da tanınan bu isimler, Türk musıkisinin ruhunu yansıtan etkinliklerde yer alarak, sanatın farklı dallarını bir araya getiren güçlü bir köprü oluşturuyorlar. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören bu özel konserin sunuculuğunu, usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlendi.

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        Türk musıkisinin zarif eserlerini seslendiren hanendeler İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu, dinleyicileri Osmanlı saraylarının zamana meydan okuyan melodileriyle büyüledi. Onlara eşlik eden saz virtüözleri ise, tanburda Özata Ayan, kanunda Mustafa Tabak, neyde Ahmet Cavit Altınkaynak, kemençede İremnur Yaşar ve ritimde İlayda Uçar’dan oluşan ekip, müziğin derinliğini ustalıkla sahneye taşıdı. Bu muhteşem gece, klasik Türk müziğinin inceliklerini keşfetmek isteyen sanatseverlerin büyük ilgisini çekti.

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        Rami Kütüphanesinin tarihî atmosferi, sultan bestekârların zamansız eserleriyle yankılandı; adeta tarihe kısa bir yolculuk yapıldı. Musıki Eğitim Vakfı, Türk müziğinin nadide eserlerini gelecek nesillere aktarma misyonunu başarıyla yerine getirirken, bu tür konserlerle kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen bu eşsiz etkinlik, sanatın gücünü ve kültürel zenginliğimizi ulusal ve uluslararası arenada tanıtan bir platform sunmaya devam ediyor. İstanbul’un kalbinde, klasik Türk musıkisinin en nadide eserleriyle dolu bu gece, konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Musıkinin tarihe dokunduğu, ruhlara hitap ettiği bu özel konser, izleyicilerin kulaklarında ve kalplerinde derin izler bıraktı.

        #Sultan Bestekârlar 
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