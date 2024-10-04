'Sultan Bestekârlar'ın konseri yapıldı

Hande Soral, İlayda Alişan ve Rabia Soytürk gibi ünlü isimler, klasik Türk musıkisine olan ilgilerini Sultan Bestekârlar konserinde bir kez daha gösterdi. Bu köklü müzik geleneğine olan hayranlıklarını dile getirirken, geleneksel musıkimizin zarafeti karşısında duydukları derin ilgiyi ve saygıyı ifade ettiler. Yalnızca oyunculuk ve televizyon dünyasında değil, sanata ve kültüre olan duyarlılıklarıyla da tanınan bu isimler, Türk musıkisinin ruhunu yansıtan etkinliklerde yer alarak, sanatın farklı dallarını bir araya getiren güçlü bir köprü oluşturuyorlar. Sanatseverlerden yoğun ilgi gören bu özel konserin sunuculuğunu, usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür üstlendi.