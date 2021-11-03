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Sultangazi'de bir sokakta 3 yeri su bastı

Sultangazi'de bir sokakta 3 yeri su bastı. Baskınlara İSKİ'nin bina altlarındaki su borularındaki problemin neden olduğunu iddia eden mahalle sakinleri, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Sultangazi'de bir sokakta 3 yeri su bastı
DHA

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde 99. Sokak'ta iddiaya göre; bir işyeri, bir ev ve bir depoyu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin su borularındaki problem nedeniyle su bastı. Sokak sakinleri durumu İSKİ'ye bildirmelerine rağmen hiçbir çözüm üretilmediğini öne sürdü.

"EŞYALARIMIN HEPSİNİ ATTIM"

Evi su basan Zeliha Yatas, "Eşyaların hepsini attım boru patlayınca. İçeri bir baktım göl olmuştu. Daha önce de olmuştu, temizlemiştim evi. Sonra eşime haber verdim. Eşim yapacağını söyledi. Sonra temizlerken baktım su geliyor. Son durum da bu" dedi.

"DEFALARCA SÖYLEDİK AMA FAYDASI OLMADI"

İş yeri sahibi İnan Bayraktar, "Sürekli su geliyor. İSKİ'yi arıyoruz. Defalarca aramamıza rağmen bize tek önerileri 'kuyu açın' oluyor. Belediyeye gittiğimizde de tekrardan İSKİ'ye yönlendiriyor. Kuyu açsak da yıllarca burada pompayla su çekilmez. İnsanlar ekmek yiyor, arka tarafta binaya su basıyor aynı şekilde. Biz bunun böyle olmayacağını defalarca söyledik ama hiçbir faydası olmadı, yine aynı şeyleri söylüyorlar" diye konuştu.

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