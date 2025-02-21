Sultangazi’de aynı sokakta 2 günde 6 kaza kameralarda

İstanbul’da son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte, Esentepe Mahallesi 2364 sokak üzerinde Çarşamba ve Perşembe günleri 6 farklı kaza meydana geldi.

Yokuş olan sokakta sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bazı araçların yan döndüğü, bazılarının ise diğer araçlara çarptığı görüldü.

Yaşanan kazalar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.