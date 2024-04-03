Sultanlar Ligi’ne 5G destekli şahin gözü teknolojisi

Önde gelen telekomünikasyon ve teknoloji firmalarından Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Türkiye’de Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5G desteğiyle kullanacağını açıkladı. Sistem, lig maçlarında basit kameralarla gerçekleştirilen Görüntülü Değerlendirme Sistemi’ni neredeyse sıfır gecikmeyle hem voleybol salonu LED ekranlarına hem de canlı yayına anlık olarak yansıtmayı mümkün kılacak.

Vodafone 5G desteğinin entegrasyonu çalışmaları kapsamında Şahin Gözü uygulaması, Nisan’da başlayacak olan ve yarı finaller, finaller ile üçüncülük/dördüncülük eşleşmelerini kapsayan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı döneminde geçerli olacak. Teknoloji, İstanbul’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ve Vakıfbank Spor Sarayı olmak üzere 2 farklı salonda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Türk Hava Yolları’nın maçlarında uygulanacak.

"SEYİR ZEVKİ ARTACAK" Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Kadınların güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, Türk kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Nisan ayında devam etmekte olan Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında uygulamaya başladığımız Vodafone 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeye, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ise şöyle konuştu: “Uluslararası turnuvalarda kullanılan şahin gözü (Hawk Eye) teknolojisini sponsorumuz Vodafone’un katkılarıyla Vodafone Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Bu teknoloji ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu’nun lig organizasyonunda kullanılıyor. Pazartesi günü yarı finallerin ilk ayağındaki maçlarda seyircimizle buluşturduğumuz bu teknoloji voleybolseverler tarafından çok beğenildi. Ve maç izleme deneyimini zenginleştirdi. Ülke voleybolumuzu adım adım ileriye götürecek hamleleri sadece sportif anlamda değil aynı zamanda teknolojik anlamda da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.”