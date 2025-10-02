Sumud Filosu son durumu ne? Gazze yardım gemisi Sumud Filosu nerede, kaç gemiden oluşuyor, Gazze'ye ulaştı mı?
Dünyanın gözü kulağı Gazze'ye doğru yol alan Sumud Filosu son dakika haberlerine çevrildi. Çok sayıda yardımı Gazze'ye ulaştırmaya çalışan kişilere İsrail donanması engel olmaya çalışıyor. İsrail'in tüm engellerine karşı Sicilya'dan hareket eden 50'den fazla gemilik filonun, yolculuğu esnasında saldırılarına maruz kaldığı ancak misyonuna devam edeceği bildirilmişti. Vatandaşlar Sumud Filosu'da yaşanan gelişmelerindeki son durumu merak ediyor. Peki Sumud Filosu son durum ne, şu an nerede, kaç gemiden oluşuyor, Gazze'ye ulaştı mı?
Gazze’deki bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen uluslararası Sumud Filosu son dakika haberleri ile gündemde yer alıyor. İsrail yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 30'u Türk, 200’ü aşkın aktivistin alıkoyduğunu açıkladı. İsrail askerinin saldırıları devam ederken Sumud Filosu canlı ve anlık olarak nerede olduğu merak ediliyor. Peki Sumud Filosu şu an nerede, son durumu nasıl? İşte bölgeden tüm detaylar
SUMUD FİLOSU SON DURUM NE?
İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insanı yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, (1 Ekim Çarşamba) dün akşamdan bu yana İsrail'in müdahalesi ve baskısıyla karşı karşıya. Küresel Sumud Filosu, İsrail'in baskınlarını "savaş suçu" sözleriyle kınadı, Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden İsrail'in baskınına tepki geldi. 28'i Türk 200'ü aşkın aktivistin alıkonulduğu açıkladı. İsrail askerlerinin filoya saldırıları sürüyor.
SAAT 09.40: İSRAİL 30 TÜRK'Ü ALIKOYDU
Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerde 55 Türk vatandaşı vardı. İsrail 30 Türk'ü alıkoydu
SAAT 9.10: MİKENO'DAN SİNYAL ALINAMIYOR
Küresel Sumud Filosu, TSİ 09.10'da yaptığı açıklamada, Gazze karasularına giren Mikeno gemisinden sinyal alınamadığını bildirdi.
"AVRUPA'YA DEPORT EDİLECEKLER"
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail yolunda olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını duyurdu
SAAT 08.40: MİKENO GAZZE SINIRINA ULAŞTI
Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip bilgilerinin yayınlandığı siteden edinilen bilgiye göre, TSİ 08.40 sularında Mikeno gemisi Gazze sınırına ulaştı.
Filonun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail donanma unsurlarının filoya bağlı Sirius gemisi ve diğer bazı tekneleri yasa dışı şekilde durdurarak baskın yaptığı belirtildi.
Paylaşımda, "Canlı yayınlar ve iletişim hatları kesildi. Katılımcıların ve mürettebatın durumuna dair henüz teyit edilmiş bilgi bulunmuyor." ifadesine yer verildi.
AA muhabirinin ulaştığı aktivistler ise İsrail askerlerinin Alma, Sirius ve Adara gemisine müdahale ettiği ve bu gemilerle bağlantının kesildiği bilgisini paylaştı.
Filoya bağlı Adara, Alma ve Sirius gemisindeki aktivistlerin ailelerine gönderilen mesajda, "Bu 3 tekneye müdahale edildi. Lütfen sakin olun." ifadesine yer verildi.
Mesajda ayrıca, "Şimdi tüm gözleri filoya çevirme, elçiliklerinize baskı yapma ve hükümetinizi İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmaya çağırma zamanıdır." denildi.
Filoya bağlı Captain Nikos gemisinde bulunan El Pais muhabiri Carlos de Barron, Youtube'da paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin gemiye müdahale ettiğini belirtti.
İsrail'e ait dronların tepelerinde dolaştığını aktaran Barron, filonun önceden anlaştığı şekilde direnç göstermeden İsrail limanına götürülmeye hazır olduğunu duyurdu.
Press For Palestine'dan Türk aktivist Semanur Sönmez Yaman da yaptığı açıklamada, filonun Gazze'ye 60 deniz mili mesafede olduğunu kaydetti.
TÜRK AKTİVİST GAZZE'YE DOĞRU İLERLEMEYİ SÜRDÜRDÜKLERİNİ AKTARDI
Filoya katılan Türk aktivist Hüsamettin Eyüboğlu ise AA muhabirine verdiği demeçte, yaklaşık 3 saattir üzerlerine ışık tutularak kontrol edildiklerini, kaç kişi olduklarının öğrenilmeye çalışıldığını söyledi.
Eyüboğlu, filonun, bir teknenin yasa dışı şekilde ele geçirilmesi durumunda diğerlerinin yoluna devam edebileceği şekilde koordineli olduğunu belirterek, bazı teknelerle irtibatın kesildiğini ancak Gazze’ye doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.
İnternetin ara ara kesildiğini, telsizlerine müdahale edildiğini kaydeden Eyüboğlu, "Eğer Gazze özgürleşirse bütün dünya özgürleşecek. Gazze artık hepimizin meselesi, Gazze artık dünyanın meselesi haline geldi." ifadesini kullandı.
İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR
Küresel Sumud Filosu'nun X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.
Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.
İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.
Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.
GAZZE’YE ULAŞTI MI?
Saldırının "uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumlar, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağrıldı.
Açıklamada, "Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir." denildi.
SUMUD FİLOSU NEDİR VE NEYİ AMAÇLIYOR?
Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor.
Girişimin temel hedefleri arasında Gazze'deki sivillere gıda, su ve ilaç gibi temel yardımları ulaştırmak ve Filistin halkıyla küresel dayanışmayı göstermek yer alıyor.