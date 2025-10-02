GAZZE’YE ULAŞTI MI?

Saldırının "uluslararası sularda silahsız insani yardım görevlilerine yönelik yasa dışı bir saldırı" olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetler, dünya liderleri ve uluslararası kurumlar, teknelerde bulunan herkesin güvenliği ve serbest bırakılması için harekete geçmeye ve durumu yakından izlemeye çağrıldı.

Açıklamada, "Birkaç teknenin durdurulmasına rağmen Küresel Sumud Filosu, Gazze kıyılarına 60 deniz mili uzaklıktadır ve yoluna devam etmektedir." denildi.