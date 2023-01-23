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Sunday Times, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Sharp'ın eski İngiltere Başbakanı Jonhson’a kredi için kefil ayarladığını öne sürdü

İngiltere’de yayın yapan Sunday Times gazetesi, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp’ın göreve önerilmeden önce ülkenin eski başbakanı Boris Johnson’a 800 bin sterlin değerinde kredi almak için kefil ayarladığını öne sürdü.

Sunday Times, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Sharp'ın eski İngiltere Başbakanı Jonhson’a kredi için kefil ayarladığını öne sürdü
BBC TÜRKÇE
JohnsonPA Media

İngiltere’de yayın yapan Sunday Times gazetesi, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp’ın göreve önerilmeden önce ülkenin eski başbakanı Boris Johnson’a 800 bin sterlin değerinde kredi almak için kefil ayarladığını öne sürdü.

BBC Mütevelli Heyeti, kurumun gelir ve gideri ile tarafsız yayıncılığını kamu adına denetlemekle sorumlu.

Sharp, gazete haberinin ardından yaptığı açıklamada sadece insanları bir araya getirdiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Johnson’ın sözcüsü ise eski başbakanın Sharp’tan herhangi bir finansal tavsiye almadığını belirtti.

İşçi Partisi’nin üst düzey yöneticilerinden Anneliese Dodds, Parlamento’ya ilettiği yazıda konu hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Johnson’ın 2020 sonlarında mali sıkıntılar yaşadığı bildirilmişti.

Sunday Times’ın haberinde o dönemde Sharp’ın 800 bin sterlinlik kredi alması için Johnson’a kefil ayarladığı iddia edildi.

Gazeteye göre Sharp, Johnson'a kredi başvurusunda kefil olması için multimilyoner Kanadalı iş insanı Sam Blyth'i önerdi.

Sharp, konuyla alakalı olarak kabine ve kamu personelinden sorumlu Devlet Bakanı Simon Case ile iletişime geçti.

Gazetenin aktardığına göre Sharp, kredinin kesinleşmesinden önce Blyth ve Johnson ile birlikte Chequers Başbakanlık konutunda akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sunday Times, böylesi kamu görevlerine atanan adayların, herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmesi gerektiğini belirtiyor.

Sharp ise yayımladığı bir açıklamada, “Blyth’in talebi doğrultusunda, kabineden sorumlu bakanla basit bir iletişime geçmem dolayısıyla ve daha sonra da herhangi bir şekilde olaya dahil olmadığım için bir aykırılık yok” dedi.

Sharp PA Media
Sharp, BBC Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görevine Şubat 2021'de başladı.

Anneliese Dodds, Sunday Times’ın haberine atıfta bulunarak, Johnson'ın "daha sonra üst düzey bir kamu pozisyonuna atayacağı bir kişiden kredi çekme işini kolaylaştırmasını isteyerek" kuralları ihlal etmiş olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Dods, “şeffaflıktaki eksiklik” nedeniyle yaşananların “demokratik süreçleri baltalayarak bir tür karşılıklı ilişki izlenimi yaratabileceğini” söyledi ve bu nedenle de BBC yönetim kurulu başkanının atanma sürecini sorgulatabileceğini belirtti.

Johnson’ın sözcüsü ise “Ne Richard Sharp, Boris Johnson’a finansal bir tavsiyede bulundu; ne de Boris Johnson, Richard Sharp’tan finansal bir tavsiye istedi. Bu ya da başka hiçbir nedenden dolayı Boris Johnson’dan Sharp’a herhangi bir ödeme ya da fayda sağlanmadı” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Johnson gerçekten de yaklaşık 20 yıldır tanıdığı kişi, yani kuzeni Sharp’la akşam yemeği yedi. Ne olmuş yani? Jonhson’ın tüm finansal anlaşmaları düzenli olarak ilan edildi ve uygun bir şekilde kaydedildi.”

İddialara ilişkin bir BBC sözcüsü ise şunları söyledi:

“Yönetim kurulu başkanının işe alınmasında BBC’nin herhangi bir rolü bulunmuyor. Konuyla ilgili her türlü soru hükümetin meselesidir.”

Hükümet, BBC News’ün konuyla ilgili sorularına henüz herhangi bir yanıt vermedi.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı olmak için göreve başvuran Sharp, o dönemde iktidardaki Muhafazakar Parti’nin bağışçıları arasındaydı.

Uzun süre Goldman Sachs’ın üst düzey çalışanlarından biri olan Sharp, Ocak 2021’de hükümet tarafından BBC’nin yeni yönetim kurulu başkanı tercihi olarak duyuruldu. Öneriyi dönemin kültür bakanı ve başbakan yaptı.

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