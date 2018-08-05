Sundsvall - Norrköping rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Sundsvall ile Norrköping, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Sundsvall 22 puanla 8. sırada, Norrköping 30 puanla 3. sırada bulunuyor. Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Norrköping son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 613. İddaa'da Sundsvall kazanır 3.50, berabere biter 3.30, Norrköping kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Sundsvall önceki hafta Göteborg mücadelesinde 0-3 kazandı.

Norrköping ise Elfsborg karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Sundsvall, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Norrköping, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Norrköping, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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