KABİN MEMURU İŞE ALIM SÜRECİ NASIL?

1. Adım:

Kriterlere uygun adayların en kısa sürede SMS ya da e-posta yoluyla sınava davet edilecek.

İngilizce seviye tespit sınavı online yapılacak.

İlk adımda başarılı olan adaylar ile iletişime geçilecek ve bu adaylar kurul mülakatına davet edilecek.

2. Adım:

Kurul mülakatı yüz yüze gerçekleştirilecek.

Adaylar, Antalya ve İzmir kentlerinden tercih ettikleri mülakat yerinde mülakata katılabilecek. Ancak, çalışacakları şehirler mülakat kentinden bağımsız olarak operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek.