        Haberler Bilgi Gündem SunExpress kabin memuru alımları devam ediyor: Tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru başvurusu nasıl yapılır, alım şartları neler, işe alım süreci nasıl?

        SunExpress deneyimli ve deneyimsiz kabin memuru alımları devam ediyor! Kabin memuru alım şartları neler?

        SunExpress, 2026 yaz sezonu için kabin memuru alımına devam ediyor. Belirli şartları karşılayan deneyimli veya deneyimsiz adaylar yaz sezonu boyunca istihdam edilecek. Peki kabin memuru işe alım süreci nasıl? İşte SunExpress kabin memuru alımı hakkında detaylar

        Giriş: 25.11.2025 - 10:41 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:41
        1

        SunExpress, 2026 yaz sezonunda görev yapacak kabin memurları için alım yapmaya devam ediyor. Adaylar değerlendirme sürecinde İngilizce yeterlilik sınavı ve kurul mülakatı gibi birçok aşamadan geçecek. Peki kabin memuru alımı katılım şartları neler? İşte SunExpress 2026 yaz süreci kabin memuru alımı için tüm ayrıntılar

        2

        SUNEXPRESS 2026 YAZ SEZONU İÇİN KABİN MEMURU ALIYOR

        SunExpress, 2026 yaz sezonu için kabin memuru alımını sürdürüyor. Belirlenen kriterlere uyan adaylar, 31 Ekim 2026’ya kadar görev yapacak.

        3

        SUNEXPRESS KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip,

        - Deneyimli ya da deneyimsiz kabin memuru adayları için 39 yaşını doldurmamış (en fazla 39 yaş + 364 gün),

        - Yurt içinde okuyanların en az lise diploması, yurt dışında okuyanların lise denklik belgesi ibraz edebilen,

        - İyi derecede Türkçe ve İngilizce bilen,

        - Kadın adaylar için minimum 1.55 m, Erkek adaylar için minimum 1.60 m ve uygun boy-kilo oranına sahip,

        - Dış görünüşüne özen gösterme ve iyi derecede yüzme bilme zorunluluğu bulunuyor.

        4

        KABİN MEMURU İŞE ALIM SÜRECİ NASIL?

        1. Adım:

        Kriterlere uygun adayların en kısa sürede SMS ya da e-posta yoluyla sınava davet edilecek.

        İngilizce seviye tespit sınavı online yapılacak.

        İlk adımda başarılı olan adaylar ile iletişime geçilecek ve bu adaylar kurul mülakatına davet edilecek.

        2. Adım:

        Kurul mülakatı yüz yüze gerçekleştirilecek.

        Adaylar, Antalya ve İzmir kentlerinden tercih ettikleri mülakat yerinde mülakata katılabilecek. Ancak, çalışacakları şehirler mülakat kentinden bağımsız olarak operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecek.

