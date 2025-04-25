Süper Kupa'da statü belirsizliği!

Süper Kupa maçları bu sezona dek, Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonları arasında oynandı.

İki kulvarda da şampiyonun aynı takım olması halinde, kupa finalisti bu önemli müsabakada boy gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki önceki yönetimi, Süper Kupa'da statünün değişeceğini ve takım sayısının 4'e çıkacağını duyurmuştu.

TFF internet sitesinden 13 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, "2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 sezonu, Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamadan 1 ay sonra (18 Temmuz 2024) TFF'de seçimli olağanüstü genel kurul yapıldı ve başkanlık koltuğuna İbrahim Hacıosmanoğlu oturdu.

DEĞİŞECEĞİ AÇIKLANAN STATÜYE 10 AYDIR DOKUNULMADI

Profesyonel, amatör ve kadın liglerinin yanı sıra kupa maçlarının statüleri her sezon başında TFF sitesinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

Hacıosmanoğlu yönetimi de sezon başında tüm turnuvaların statülerini yayımladı.

Geçmiş sezonlara göre değişiklik arz eden statülerin yanında Süper Kupa statüsüne dokunulmadı.

Bugün itibarıyla yürürlükte olan 2024-25 Süper Kupa statüsünün ilk iki maddesi şöyle:

"1- Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası'nı kazanmış olan takım arasında oynanır.

2- Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig'i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası'nda final oynayan takım Süper Kupa'ya katılır."

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G.SARAY LİG ŞAMPİYONU OLURSA, SÜPER KUPA'DA RAKİBİ YİNE TRABZONSPOR OLACAK

Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızlı ekip ligdeki avantajını korur ve sezonu şampiyonlukla noktalarsa, mevcut statü gereği Türkiye Kupası finalindeki alacağı sonuç ne olursa olsun Süper Kupa maçını yine Trabzonspor ile oynayacak.

Böylece Galatasaray ile Trabzonspor Türkiye Kupası finalinin ardından Süper Kupa'da da kozlarını paylaşacak.