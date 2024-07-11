Süper Kupa ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı hangi tarihte?
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Süper Kupa mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapıldı. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray hükmen galip sayıldı ve kupanın sahibi oldu. Peki, bu seneki Süper Kupa maçı ne zaman? İşte, 2024 Süper Kupa final maçı detayları...
Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile kıyasıya mücadele verecek. Bu kapsamda futbolseverler karşılaşmaya dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman?
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçının detayları henüz duyurulmadı.
TFF tarafından duyurulacak Süper Kupa maçının 2024-2025 sezonu başlamadan düzenlenmesi bekleniyor.
Süper Kupa maçının tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.