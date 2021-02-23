Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı 26. haftada gözler yeni haftaya çevrildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇLARI

19 ŞUBAT CUMA

Başakşehir FK 0-1 Trabzonspor

20 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor

Alanyaspor 0-1 Galatasaray

21 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor 1-3 Hatayspor

Sivasspor 2-0 Kayserispor

Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

22 ŞUBAT PAZARTESİ

MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (21 ŞUBAT)

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 ŞUBAT CUMA

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor

Konyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Denizlispor

27 ŞUBAT CUMARTESİ

Hatayspor-MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Antalyaspor-Başakşehir FK

Çaykur Rizespor-Sivasspor

Galatasaray-BB Erzurumspor

28 ŞUBAT PAZAR

Göztepe-Kasımpaşa

Trabzonspor-Fenerbahçe