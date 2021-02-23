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Süper Lig 26. hafta puan durumu ve maç sonuçları - İşte Süper Lig'de 27. hafta fikstürü

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı dün oynanan Ankaragücü Çaykur Rizespor maçıyla sona erdi. Oldukça çarpıcı mücadelelerin yaşandığı haftada, zirvenin en önemli adaylarından Beşiktaş, bay geçti. İşte zorlu maçlar sonrası Süper Lig 26. haftanın maç sonuçları, güncel puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

Süper Lig 26. hafta puan durumu ve maç sonuçları - İşte Süper Lig'de 27. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı 26. haftada gözler yeni haftaya çevrildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇLARI

19 ŞUBAT CUMA

Başakşehir FK 0-1 Trabzonspor

20 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor
Alanyaspor 0-1 Galatasaray

21 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor 1-3 Hatayspor
Sivasspor 2-0 Kayserispor
Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor
Fenerbahçe 0-1 Göztepe

22 ŞUBAT PAZARTESİ

MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (21 ŞUBAT)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 ŞUBAT CUMA

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
Konyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Denizlispor

27 ŞUBAT CUMARTESİ

Hatayspor-MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Antalyaspor-Başakşehir FK
Çaykur Rizespor-Sivasspor
Galatasaray-BB Erzurumspor

28 ŞUBAT PAZAR

Göztepe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Fenerbahçe

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