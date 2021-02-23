Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça çekişmeli maçların oynandığı 26. haftada gözler yeni haftaya çevrildi. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 26. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇLARI
19 ŞUBAT CUMA
Başakşehir FK 0-1 Trabzonspor
20 ŞUBAT CUMARTESİ
Kasımpaşa 3-2 Fatih Karagümrük
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
21 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor 1-3 Hatayspor
Sivasspor 2-0 Kayserispor
Gaziantep FK 0-0 Antalyaspor
Fenerbahçe 0-1 Göztepe
22 ŞUBAT PAZARTESİ
MKE Ankaragücü 1-1 Çaykur Rizespor
SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU (21 ŞUBAT)
SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 ŞUBAT CUMA
Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
Konyaspor-Gaziantep FK
Beşiktaş-Denizlispor
27 ŞUBAT CUMARTESİ
Hatayspor-MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Antalyaspor-Başakşehir FK
Çaykur Rizespor-Sivasspor
Galatasaray-BB Erzurumspor
28 ŞUBAT PAZAR
Göztepe-Kasımpaşa
Trabzonspor-Fenerbahçe
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