Süper Lig'de 22. hafta heyecanı!
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, 31 Ocak Cuma (yarın) oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:
31 OCAK CUMA
20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay
2 ŞUBAT PAZAR
13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan
3 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam