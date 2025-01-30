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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 22. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, 31 Ocak Cuma (yarın) oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:29
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        Süper Lig'de 22. hafta heyecanı!
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        Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek.

        Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

        31 OCAK CUMA

        20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan

        20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

        1 ŞUBAT CUMARTESİ

        13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

        16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan

        19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay

        2 ŞUBAT PAZAR

        13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol

        16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler

        19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

        3 ŞUBAT PAZARTESİ

        20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Kadir Sağlam

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