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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın maç programını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:55
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        31. haftanın maç programı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:

        11 Nisan Cuma:

        20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        12 Nisan Cumartesi:

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)

        19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

        19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

        13 Nisan Pazar:

        16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

        19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

        19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

        14 Nisan Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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