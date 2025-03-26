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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG'DE DERBİ HEYECANI | Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Galatasaray derbi maçının tarihi futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ligde şampiyonluk hedefinden uzaklaşan siyah beyazlılar, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 22:48 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:48
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        1

        Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş, ligin 29. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı bir süredir spor camiasını meşgul ederken, konuya ilişkin gün içinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre açıklanan karara göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin oynanacağı tarih ve maç saati merak konusu oldu. Peki, "Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı 29 Mart Cumartesi 20.30'da oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Trendyol Süper Lig kapsamında düzenlenecek Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1 üzerinden yayınlanacak.

        4

        ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

        Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, bu iki maç Beşiktaş için büyük bir dönüm noktası olacak. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile oynanacak bu kritik maçlar, takımların zirve yarışındaki konumlarını belirleyebilir.

        5

        BJK GS MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri, 24 Mart saat 10.00’da BJK SuperApp’te ön satışa sunuldu. Biletler, 25 Mart Salı günü saat 10.00’dan itibaren genel satışa çıktı.

        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

        Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

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