        Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? Süper Lig'de devre arası ne zaman bitecek?

        Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor, devre arası ne zaman bitecek?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de ikinci yarının başlayacağı tarihi duyurdu. RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak ikinci devre öncesinde, devre arasının sona ereceği tarih merak konusu oldu. Peki, "Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor, devre arası ne zaman bitecek?" İşte Süper Lig'de ikinci yarının başlayacağı tarih...

        Giriş: 26.12.2025 - 20:20 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:20
        1

        Trendyol Süper Lig, 17. hafta maçlarının sona ermesinin ardından devre arasına girdi. Devre arasının sona ermesinin ardından lig heyecanı 18. hafta maçları ile yeniden başlayacak. Şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelelere sahne olacak ikinci yarı nefesleri kesecek. Peki, "Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlıyor? Süper Lig'de devre arası ne zaman bitecek?" İşte detaylar...

        2

        2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Süper Lig’de 2. yarı 17 Ocak tarihinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.

        3

        TRENDYOL SÜPER LİG 18 HAFTA MAÇ PROGRAMI

        17 Ocak 2026 Cumartesi:

        17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

        18 Ocak 2026 Pazar:

        14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

        17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

        20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

        4

        19 Ocak 2026 Pazartesi:

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

        20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

