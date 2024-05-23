Süper Lig'de son hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse şampiyon olacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

REKLAM Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde: 24 Mayıs Cuma (Yarın) 20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor 25 Mayıs Cumartesi 16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor 19.00 Sivasspor - Kayserispor 26 Mayıs Pazar 19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor 19.00 Konyaspor - Galatasaray 19.00 Pendikspor - Gaziantep FK 19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş 19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor