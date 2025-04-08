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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        TFF Hukuk Müşavirliği, haftanın disiplin sevklerini açıklarken, aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı 8 Süper Lig kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:20
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        Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'da!
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        Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor ve Alanyaspor, çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Öte yandan Kayserisporlu futbolcular Onurcan Piri hakaret nedeniyle, Gökhan Sazdağı ise kural dışı hareketi sebebiyle kurula sevk edildi. Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        Kurula yapılan sevkler şu şekilde;

        "1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi FERDİ ERYILMAZ’ın 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü’nün 04.04.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ONURCAN PİRİ’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

        BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 05.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        4- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü’nün 05.04.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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        5- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 06.04.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/14 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 06.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.04.2025 tarihinde Yönetim Kurulu üyesi Taner Fikret Saral’ın açıklamalarının kulüp sosyal medya (X) hesabından paylaşılması suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi TANER FİKRET SARAL’ın 04.04.2025 tarihinde kulüp sosyal medya (X) hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        8- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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