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Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor ve lig ikincisi olarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'a tebrik mesajları geldi

Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF 1'inc Lig´de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından Adana Demirspor şampiyon, GZT Giresunspor ise lig ikincisi olarak sezonu tamamladı ve Süper Lig´e yükselme hakkını kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak şampiyon Adana Demirspor ve TFF 1. Lig ikincisi GZT Giresunspor´u tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig´de başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KASAPOĞLU'NDAN MESAJ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerini kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 sezonunda oynanan maçların ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek her iki kulübümüzün de yeni inşa ettiğimiz stadyumları ile Süper Lig'imize renk katacağına eminim. İki kulübümüzün de bu başarısında emeği geçen futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini tebrik ediyor, uzun yıllar sonra Süper Lig heyecanını şehirlerinde yaşayacak olan Adanalı ve Giresunlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."​​​​​​​

SÜPER LİG EKİPLERİ DE KUTLADI

TFF'nin yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da içlerinde olduğu birçok Süper Lig ekibi, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'u yayımladıkları mesajlarla tebrik etti.

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