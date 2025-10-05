Süper Lig’in bu haftaki kritik randevularından biri İzmir’de sahne alıyor: Göztepe, RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bu karşılaşma öncesi, "Göztepe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu merakla araştırılıyor. Üç puan parolasıyla sahaya çıkacak her iki takım da kıyasıya mücadele edecek. İşte karşılaşmanın başlama saati ve muhtemel kadrosu...