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        Haberler Spor Futbol Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 31. hafta maç programı - Futbol Haberleri

        Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte 31. hafta maç programı

        A Milli Futbol Takımı hazırlık karşılaşmalarının ardından, gözler Süper Lig maçlarına çevrildi. A Milli Takım milli maç arasında Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. Milli maç arasının sona ermesi, "Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Süper Lig 31. hafta maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 00:21 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:23
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        Süper Lig heyecanı 31. hafta maçları ile başlıyor. Milli maç arasında, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Süper Lig maçları öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Peki, "Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" İşte 31. hafta maçları ve lig fikstürü...

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        SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Süper Lig'de 31. hafta, 2 Nisan günü gerçekleşecek maçlarla başlıyor.

        3

        SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ PROGRAMI

        2 Nisan Salı

        17.00 - İstanbulspor v Ç.Rizespor

        20.30 - Galatasaray v Hatayspor

        20.30 - Gaziantep FK v Alanyaspor

        20.30 - Antalyaspor v MKE Ankaragücü

        4

        3 Nisan Çarşamba

        17.00 - Sivasspor v Fatih Kargümrük

        20.30 - Konyaspor v Trabzonspor

        20.30 - Kayserispor v Kasımpaşa

        20.30 - Fenerbahçe v Adana Demirspor

        5

        4 Nisan Perşembe

        20.30 - Samsunspor v Pendikspor

        20.30 - Başakşehir v Beşiktaş

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