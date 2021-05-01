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Süper Lig ne zaman bitiyor 2021? Süper Lig son hafta ne zaman, hangi gün? İşte Süper Lig bitiş tarihi

Süper Lig'de bitime çok az bir süre kaldı. Büyük bir heyecanın yaşandığı ligde son 3 haftaya lider Beşiktaş, büyük bir avantajla giriyor. Peki bu yıl Euro 2020 nedeniyle erken bitecek olan Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Süper Lig ne zaman bitiyor 2021? Süper Lig son hafta ne zaman, hangi gün? İşte Süper Lig bitiş tarihi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun sonuna gelindi. 39. hafta maçlarının oynandığı ligde yarın itibariyle son 3 haftaya girilecek. Peki Süper Lig ne zaman bitiyor?

39. HAFTA

Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Mayıs Cumartesi:

20.30 Beşiktaş 7-0 Atakaş Hatayspor

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor

Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

40. HAFTA

8 Mayıs Cumartesi:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Kazım Karabekir)

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Stat açıklanmadı)

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

41. HAFTA

11 Mayıs Salı:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Gaziantep-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

42. HAFTA (SÜPER LİG BİTİŞ TARİHİ)

15 Mayıs Cumartesi:

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Antakya Atatürk)

Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor (Stat açıklanmadı)

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

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