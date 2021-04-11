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SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.31214666313567
2.FENERBAHÇE A.Ş.32196756322463
3.GALATASARAY A.Ş.32195862313162
4.TRABZONSPOR A.Ş.33161074031958
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.311311746341250
6.AYTEMİZ ALANYASPOR321471149341549
7.ATAKAŞ HATAYSPOR321471153401349
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.331310104839949
9.GÖZTEPE A.Ş.331210114944546
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR31101474137444
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR311010113837140
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3281593141-1039
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.32812123649-1336
14.KASIMPAŞA A.Ş.3298153548-1335
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR31712123945-633
16.MKE ANKARAGÜCÜ3196163750-1333
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3289153551-1633
18.HES KABLO KAYSERİSPOR3189142440-1633
19.GENÇLERBİRLİĞİ3187162953-2431
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32610163052-2228
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3168172752-2526

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

10.04.202113:30ATAKAŞ HATAYSPOR2 - 3GÖZTEPE A.Ş.

10.04.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 0TRABZONSPOR A.Ş.

10.04.202119:00GALATASARAY A.Ş.1 - 1FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

11.04.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

11.04.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ

11.04.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

11.04.202119:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

12.04.202116:00KASIMPAŞA A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR

12.04.202119:00AYTEMİZ ALANYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

12.04.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

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