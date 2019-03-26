Öne Çıkanlar

Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?

Giriş: 26.03.2019 - 12:49 | Güncelleme:  

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlardan birçok futbolcu, milli takım arasında ülkeleri sahaya çıktı. İşte oyuncuların performansları, gol atanlar, forma şansı bulamayanlar...

  • 1 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    1 | 50

    BEŞİKTAŞ

    Adem Ljajic - Sırbistan

    Almanya ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında 90 dakika oynayan 4 futbolcudan biriydi. Eleme grubunda Portekiz karşısında da 87 dakika forma giydi. Mücadele 1-1 sona erdi.

  • 2 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    2 | 50

    Hutchinson - Kanada

    CONCACAF Uluslar Ligi Sıralama Turu'nda Fransız Guyanası'nı 4-1 yendikleri maça ilk 11'de başladı, 70 dakika sahada kaldı.

  • 3 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    3 | 50

    Cyle Larin - Kanada

    Larin ise Fransız Guyanası'yla oynadıkları maçın 78. dakikasında oyuna girdi.

  • 4 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    4 | 50

    Domagoj Vida - Hırvatistan

    Eleme grubunda Azerbaycan'ı 2-1 yendikleri maçta ve Macaristan'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.

  • 5 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    5 | 50

    Gary Medel - Şili

    Meksika ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. Şili sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

  • 6 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    6 | 50

    Shinji Kagawa - Japonya

    Hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldular. Mücadelenin 65. dakikasında oyuna dahil oldu.

  • 7 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    7 | 50

    GALATASARAY

    Fernando Muslera - Uruguay

    Çin Kupası'na katıldılar. Yarı finalde Özbekistan'ı 3-0, finalde Tayland'ı 4-0 yendiler. Turnuvayı hiç gol yemeden tamamladı.

  • 8 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    8 | 50

    Christian Luyindama - Kongo

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Liberya'yı 1-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.

  • 9 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    9 | 50

    Martin Linnes - Norveç

    İspanya'ya 2-1 mağlup oldular. Forma şansı bulamadı.

  • 10 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    10 | 50

    Badou Ndiaye - Senegal

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Madagaskar'ı 2-0 yendiler. 90 dakika forma giydi.

  • 11 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    11 | 50

    Mbaye Diagne - Senegal

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Madagaskar'ı 2-0 yendikleri maçı yedek kulübesinde tamamladı.

  • 12 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    12 | 50

    Younes Belhanda - Fas

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Malavi ile 0-0 berabere kaldılar. Kadroya alınmadı.

  • 13 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    13 | 50

    Henry Onyekuru - Nijerya

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Seyşeller'i 3-1 yendiler. 90 dakika oynarken 1 de gol attı.

  • 14 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    14 | 50

    Sofiane Feghouli - Cezayir

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya ile 1-1 berabere kaldılar. Maçta süre alamadı.

  • 15 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    15 | 50

    Kostas Mitroglou - Yunanistan

    Eleme grubunda Liechtenstein'ı 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başladı, sakatlanarak 23. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  • 16 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    16 | 50

    BAŞAKŞEHİR

    Edin Visca - Bosna-Hersek 

    Eleme grubunda Ermenistan'ı 2-1 yendikleri mücadelede 90 dakika oynadı. 1 asist yaptı.

  • 17 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    17 | 50

    Emmanuel Adebayor - Togo 

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Benin'e 2-1 yenildiler. 90 dakikada kaptan olarak forma giyip Togo'nun tek golünü attı

  • 18 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    18 | 50

    Fedor Kudriashov - Rusya

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Belçika'ya 3-1 mağlup oldular, Kazakistan'ı 4-0 yendiler. İki maçta da 90 dakika forma giydi.

  • 19 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    19 | 50

    FENERBAHÇE

    Eljif Elmas - Makedonya

    Eleme grubunda Letonya karşısında 23. dakikada oyuna girdi, 2 gol attı. 1-1 biten Slovenya maçında ise 90 dakika forma giydi.

  • 20 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    20 | 50

    Miha Zajc - Slovenya

    Eleme grubunda 1-1 biten İsrail maçında 62 dakika forma giydi. 1-1 biten Makedonya maçında 90 dakika oynayıp takımının golünü kaydetti.

  • 21 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    21 | 50

    Mauricio Isla - Şili

    Hazırlık maçında Meksika'ya 3-1 yenildiler, 90 dakika sahada kaldı.

  • 22 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    22 | 50

    Andre Ayew - Gana

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı 1-0 yendiler. 87 dakika forma şansı buldu.

  • 23 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    23 | 50

    Carlos Kameni - Kamerun

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Komorlar'ı 3-0 yendikleri maçta yedek kulübesinde bekledi.

  • 24 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    24 | 50

    TRABZONSPOR

    Calub Ekuban - Gana

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı 1-0 yendikleri mücadelede 62. dakika oyuna girip 83'te golü attı.

  • 25 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    25 | 50

    GÖZTEPE

    Lamine Gassama - Senegal

    Madagaskar'ı 2-0 yendikleri maçta kulübede oturdu.

  • 26 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    26 | 50

    Beto - Portekiz

    Ukrayna ile 0-0 ve Sırbistan ile 1-1 berabere kalınan iki maçta da forma giyemedi.

  • 27 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    27 | 50

    Celso Borges - Kosta Rika

    Guatemala maçında 90 dakika forma giydi. 

  • 28 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    28 | 50

    Andre Poko - Gabon

    Brundi ile 1-1 berabere kalınan maçta 88 dakika forma giydi.

  • 29 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    29 | 50

    Lumor - Gana

    Kenya'yı 1-0 yendikleri maçta 90 dakika forma giydi.

  • 30 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    30 | 50

    KASIMPAŞA

    Syam Ben Youssef - Tunus

    4-0 kazanılan Eswatini maçında 90 dakika sahada kaldı 1 de gol attı. 

  • 31 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    31 | 50

    Trezeguet - Mısır

    Nijer ile 1-1 berabere kalınan maçın 2. yarısında oyuna girdi, 1 gol attı.

  • 32 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    32 | 50

    Karim Hafez - Mısır

    Nijer ile 1-1 berabere kalınan maçta 90 dakika forma giydi.

  • 33 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    33 | 50

    Strahil Popov - Bulgaristan

     1-1 sona eren Karadağ ve Kosova maçlarında 90 dakika forma giydi. Kosova maçında sarı kart gördü.

  • 34 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    34 | 50

    David Pavelka - Çek Cumhuriyeti

    5-0 kaybettikleri İngiltere maçında 90 dakika sahada kaldı.

     

  • 35 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    35 | 50

    KAYSERİSPOR

    Cristian Sapunaru - Romanya

    İsveç'e 2-1 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı kart gördü.

  • 36 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    36 | 50

    Artem Kravets - Ukrayna

    Forma şansı bulamadı.

  • 37 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    37 | 50

    KONYASPOR

    Abdou Traore - Burkina Faso

    Moritanya'yı 1-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.

  • 38 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    38 | 50

    Deni Milosevic - Bosna Hersek

    Ermenistan maçında 65. dakikada oyuna girip Edin Visca'nın asistiyle gol attı. 2-1 kazandılar.

  • 39 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    39 | 50

    YENİ MALATYASPOR

    Thievy Bifouma - Kongo

    Forma şansı bulamadı.

  • 40 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    40 | 50

    Fabien Farnolle - Benin

    Forma şansı bulamadı.

  • 41 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    41 | 50

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Prejuce Nakoulma - Burkina Faso

    Moritanya'yı 1-0 yendikleri maçta 88 dakika oyunda kaldı.

  • 42 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    42 | 50

    Vedat Muriç - Kosova

    1-1 biten Bulgaristan maçında 90 ve 2-2 biten Danimarka maçında 81 dakika sahada kaldı.

  • 43 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    43 | 50

    Chidozie Awaziem - Nijerya

    Forma şansı bulamadı.

  • 44 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    44 | 50

    BURSASPOR

    Abdullahi Shehu - Nijerya

    3-1 kazanılan Seyşeller maçında 90 dakika sahada kaldı.

  • 45 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    45 | 50

    ANTALYASPOR

    Fredy - Angola

    Botsvana maçını 1-0 kazanırken 90 dakika sahada kaldı. 

  • 46 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    46 | 50

    Ondrej Celustka - Çek Cumhuriyeti

    5-0 kaybedilen İngiltere maçında 90 dakika sahada kaldı. Brezilya maçı bu akşam.

  • 47 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    47 | 50

    BB ERZURUMSPOR

    İbrahim Sehic - Bosna Hersek

    2-1 kazandıkları Ermenistan maçında 90 dakika sahada kaldı.

  • 48 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    48 | 50

    ALANYASPOR

    Djalma Campos - Angola

    Botsvana maçını 1-0 kazanırken 90 dakika sahada kaldı. 

  • 49 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    49 | 50

    ANKARAGÜCÜ

    Michal Pazdan - Polonya

    Avusturya'yı 1-0 yendikleri maçta 90+1'de oyuna girdi. Letonya'yı 2-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.

  • 50 Süper Lig takımlarından milli takımlarına giden futbolcular ne yaptı?
    50 | 50

    Hadi Sacko - Mali

    Güney Sudan'ı 3-0 yendikleri maçta forma şansı bulamadı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0