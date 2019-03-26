BEŞİKTAŞ
Adem Ljajic - Sırbistan
Almanya ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında 90 dakika oynayan 4 futbolcudan biriydi. Eleme grubunda Portekiz karşısında da 87 dakika forma giydi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Hutchinson - Kanada
CONCACAF Uluslar Ligi Sıralama Turu'nda Fransız Guyanası'nı 4-1 yendikleri maça ilk 11'de başladı, 70 dakika sahada kaldı.
Cyle Larin - Kanada
Larin ise Fransız Guyanası'yla oynadıkları maçın 78. dakikasında oyuna girdi.
Domagoj Vida - Hırvatistan
Eleme grubunda Azerbaycan'ı 2-1 yendikleri maçta ve Macaristan'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.
Gary Medel - Şili
Meksika ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giydi. Şili sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Shinji Kagawa - Japonya
Hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldular. Mücadelenin 65. dakikasında oyuna dahil oldu.
GALATASARAY
Fernando Muslera - Uruguay
Çin Kupası'na katıldılar. Yarı finalde Özbekistan'ı 3-0, finalde Tayland'ı 4-0 yendiler. Turnuvayı hiç gol yemeden tamamladı.
Christian Luyindama - Kongo
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Liberya'yı 1-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.
Martin Linnes - Norveç
İspanya'ya 2-1 mağlup oldular. Forma şansı bulamadı.
Badou Ndiaye - Senegal
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Madagaskar'ı 2-0 yendiler. 90 dakika forma giydi.
Mbaye Diagne - Senegal
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Madagaskar'ı 2-0 yendikleri maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Younes Belhanda - Fas
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Malavi ile 0-0 berabere kaldılar. Kadroya alınmadı.
Henry Onyekuru - Nijerya
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Seyşeller'i 3-1 yendiler. 90 dakika oynarken 1 de gol attı.
Sofiane Feghouli - Cezayir
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya ile 1-1 berabere kaldılar. Maçta süre alamadı.
Kostas Mitroglou - Yunanistan
Eleme grubunda Liechtenstein'ı 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başladı, sakatlanarak 23. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
BAŞAKŞEHİR
Edin Visca - Bosna-Hersek
Eleme grubunda Ermenistan'ı 2-1 yendikleri mücadelede 90 dakika oynadı. 1 asist yaptı.
Emmanuel Adebayor - Togo
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Benin'e 2-1 yenildiler. 90 dakikada kaptan olarak forma giyip Togo'nun tek golünü attı
Fedor Kudriashov - Rusya
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Belçika'ya 3-1 mağlup oldular, Kazakistan'ı 4-0 yendiler. İki maçta da 90 dakika forma giydi.
FENERBAHÇE
Eljif Elmas - Makedonya
Eleme grubunda Letonya karşısında 23. dakikada oyuna girdi, 2 gol attı. 1-1 biten Slovenya maçında ise 90 dakika forma giydi.
Miha Zajc - Slovenya
Eleme grubunda 1-1 biten İsrail maçında 62 dakika forma giydi. 1-1 biten Makedonya maçında 90 dakika oynayıp takımının golünü kaydetti.
Mauricio Isla - Şili
Hazırlık maçında Meksika'ya 3-1 yenildiler, 90 dakika sahada kaldı.
Andre Ayew - Gana
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı 1-0 yendiler. 87 dakika forma şansı buldu.
Carlos Kameni - Kamerun
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Komorlar'ı 3-0 yendikleri maçta yedek kulübesinde bekledi.
TRABZONSPOR
Calub Ekuban - Gana
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı 1-0 yendikleri mücadelede 62. dakika oyuna girip 83'te golü attı.
GÖZTEPE
Lamine Gassama - Senegal
Madagaskar'ı 2-0 yendikleri maçta kulübede oturdu.
Beto - Portekiz
Ukrayna ile 0-0 ve Sırbistan ile 1-1 berabere kalınan iki maçta da forma giyemedi.
Celso Borges - Kosta Rika
Guatemala maçında 90 dakika forma giydi.
Andre Poko - Gabon
Brundi ile 1-1 berabere kalınan maçta 88 dakika forma giydi.
Lumor - Gana
Kenya'yı 1-0 yendikleri maçta 90 dakika forma giydi.
KASIMPAŞA
Syam Ben Youssef - Tunus
4-0 kazanılan Eswatini maçında 90 dakika sahada kaldı 1 de gol attı.
Trezeguet - Mısır
Nijer ile 1-1 berabere kalınan maçın 2. yarısında oyuna girdi, 1 gol attı.
Karim Hafez - Mısır
Nijer ile 1-1 berabere kalınan maçta 90 dakika forma giydi.
Strahil Popov - Bulgaristan
1-1 sona eren Karadağ ve Kosova maçlarında 90 dakika forma giydi. Kosova maçında sarı kart gördü.
David Pavelka - Çek Cumhuriyeti
5-0 kaybettikleri İngiltere maçında 90 dakika sahada kaldı.
KAYSERİSPOR
Cristian Sapunaru - Romanya
İsveç'e 2-1 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kaldı. Sarı kart gördü.
Artem Kravets - Ukrayna
Forma şansı bulamadı.
KONYASPOR
Abdou Traore - Burkina Faso
Moritanya'yı 1-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.
Deni Milosevic - Bosna Hersek
Ermenistan maçında 65. dakikada oyuna girip Edin Visca'nın asistiyle gol attı. 2-1 kazandılar.
YENİ MALATYASPOR
Thievy Bifouma - Kongo
Forma şansı bulamadı.
Fabien Farnolle - Benin
Forma şansı bulamadı.
ÇAYKUR RİZESPOR
Prejuce Nakoulma - Burkina Faso
Moritanya'yı 1-0 yendikleri maçta 88 dakika oyunda kaldı.
Vedat Muriç - Kosova
1-1 biten Bulgaristan maçında 90 ve 2-2 biten Danimarka maçında 81 dakika sahada kaldı.
Chidozie Awaziem - Nijerya
Forma şansı bulamadı.
BURSASPOR
Abdullahi Shehu - Nijerya
3-1 kazanılan Seyşeller maçında 90 dakika sahada kaldı.
ANTALYASPOR
Fredy - Angola
Botsvana maçını 1-0 kazanırken 90 dakika sahada kaldı.
Ondrej Celustka - Çek Cumhuriyeti
5-0 kaybedilen İngiltere maçında 90 dakika sahada kaldı. Brezilya maçı bu akşam.
BB ERZURUMSPOR
İbrahim Sehic - Bosna Hersek
2-1 kazandıkları Ermenistan maçında 90 dakika sahada kaldı.
ALANYASPOR
Djalma Campos - Angola
Botsvana maçını 1-0 kazanırken 90 dakika sahada kaldı.
ANKARAGÜCÜ
Michal Pazdan - Polonya
Avusturya'yı 1-0 yendikleri maçta 90+1'de oyuna girdi. Letonya'yı 2-0 yendikleri maçta 90 dakika sahada kaldı.
Hadi Sacko - Mali
Güney Sudan'ı 3-0 yendikleri maçta forma şansı bulamadı.
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