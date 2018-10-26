Süper Loto'da çıldırtan ikramiye bu hafta sahibini buldu. Haftalardır devreden Süper Loto'da ikramiye tutarı 25 milyona yaklaşmıştı. Dün noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar bir kişiye isabet etti. İşte Süper Loto 25 Ekim çekiliş sonucu...

Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 9 bin 401 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 466 kişi 165 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 516 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 EKİM 2018

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / BURHANİYE

6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 139

4 bilen kişi sayısı : 8.466

3 bilen kişi sayısı : 169.516



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.541.046,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.401,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 165,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,30 TL







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