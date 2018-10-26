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Süper Loto son dakika sonuçları! Dev ikramiye 24 milyon liraydı! İşte MPİ Süper loto sonuçları 25 Ekim

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen "Süper Loto" çekiliş sonuçları açıklandı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. Haftalardır devreden lotoda kazanan kişi merak ediliyor. İşte MPİ 25 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

26.10.2018 - 09:18 | Güncelleme:

Süper Loto'da çıldırtan ikramiye bu hafta sahibini buldu. Haftalardır devreden Süper Loto'da ikramiye tutarı 25 milyona yaklaşmıştı. Dün noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar bir kişiye isabet etti. İşte Süper Loto 25 Ekim çekiliş sonucu...

Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 9 bin 401 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 466 kişi 165 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 516 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 25 EKİM 2018

10 18 22 26 28 32

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

 

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / BURHANİYE

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 139
4 bilen kişi sayısı : 8.466
3 bilen kişi sayısı : 169.516

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.541.046,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.401,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 165,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,30 TL


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