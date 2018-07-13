Süper Loto'da heyecan katlandı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) dün akşam Ankara Balgat'taki Genel Müdürlük binasında Süper Loto'nun 560. hafta çekilişi yapıldı. Bir önceki haftadan 18 milyon 500 bin lira devreden Süper Loto'da şanslı rakamlar büyük merak konusuydu. 12 Temmuz saat 21.15'te yapılan çekilişle şanslı rakamlar belirlendi. Ancak bu hafta da Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı ve 9. devirde ikramiye, 22 milyon 413 bin lirayı buldu. İşte 12 Temmuz çekilişinde Süper Loto'nun kazandıran numaraları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 12 TEMMUZ 2018

Kazandıran numaralar: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 22 milyon 413 bin lira haftaya devretti. 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90 kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70 kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 9. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 22.413.941,48 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 129 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.285,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.650 Kişi Başına Düşen İkramiye 168,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 152.893 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,50 TL

Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 393 bin 497 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 901 bin 166 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI: 5 TEMMUZ 2018

2 - 6 - 8 - 25 - 31 - 44

6 Bilen Kişi Sayısı 8. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 18.564.077,10 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 124 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.412,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.204 Kişi Başına Düşen İkramiye 180,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 130.321 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,85 TL