Şüpheli kadın ölümleri artıyor!

8 Mart’a ülkenin dört yanından gelen kadına yönelik şiddet, vahşet haberleriyle girdik. Samsun’da E.M. eski eşi İbrahim Zarap tarafından sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözlerinin önünde öldüresiye dövüldü. Kayseri’de Nuran Koçer, boşandığı erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ankara’da Reyhan Korkmaz, eşi Zeynel Korkmaz tarafından 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Aydın’da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Bunlar, sadece son 48 saatte yaşanan canilikler...

7 GÜNDE 7 CİNAYET, 2 ŞÜPHELİ ÖLÜM

Mart’ın ilk haftasında 7 kadın cinayeti, 2 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Şubat ayında 28 günde 28 kadın cinayeti, 12 şüpheli kadın ölümü... Bir 8 Mart’ta daha yine güzel haberler veremiyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Şubat raporu tüyler ürpertici. Öldürülen 28 kadından 15’inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 3’ü ekonomik, 10’u da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Şubat ayında öldürülen 28 kadının 14’ü evli olduğu erkek, 6’sı birlikte olduğu erkek, 4’ü tanıdık birisi, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i kardeşi, 1’i oğlu tarafından öldürüldü. Kadınların 16’sı evinde, 5’i sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i işyerinde, 1’i arazide, 1’i otelde, 1’i ıssız bir yerde, 1’i kömürlükte öldürüldü. 1’inin öldürüldüğü yer tespit edilemedi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE ARTTI

Şöyle bir geçmiş aylardaki duruma baktığımızda... Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre Ocak ayında ise 23 kadın cinayeti, 14 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Aralık 2020’deki rakamlar ise 23 kadın cinayeti, 9 şüpheli kadın ölümü... 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Son aylardaki raporlar incelendiğinde, önemli bir ayrıntı dikkat çekici ki o da şüpheli kadın ölümlerinin gittikçe artması... Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun aylık verilerinde, özellikle pandemiyle birlikte şüpheli kadın ölümlerinde ciddi bir artış olduğu görülüyor. Örneğin Ocak 2020’de 7 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmişken pandemi başladıktan sonra, yani Nisan 2020’de şüpheli kadın ölümler 20’ye çıkıyor. Mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ilerleyen aylarda da şüpheli kadın ölümleri artıyor. Ocak 2021’de 14, şubat 2021’de de 12 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

‘CİNAYETLER SAKLANIYOR’

Şüpheli kadın ölümlerinin dikkat çekici bir şekilde artmasının nedenlerini, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav’la konuştum. Gülsüm Kav, şüpheli kadın ölümlerinin artmasının üzerinde önemle durulması gerektiğini anlattı: “6284 sayılı kanun, şiddet uygulayanlarla uzaklaştırma, şiddete uğrayan kadınlar için koruma kararı gibi birçok tedbiri düzenler. Kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284, etkin uygulandığı takdirde kadını koruyor. Bir süredir raporlarımızda açıkladığımız gibi intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında pandemi süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşanıyor. Kadınların öldürülüp öldürülmediği, gerçekten kaza ile mi öldükleri, kadınların toplumsal cinsiyet temelli öldürülüp öldürülmediği, intihar edip etmedikleri veya intihara sürüklenip sürüklenmediklerinin açığa çıkarılması gerekiyor. Kadın cinayetlerine karşı toplumsal duyarlılığın artması, kadın cinayetlerinin infial yaratması ve iyi kötü cezasız bırakılmaması cinayetleri gizleme eğilimini de artırdı. Bu toplumsal duyarlılık sayesinde kadın katilleri artık cezaevine girdiklerinde hava atamıyorlar, muteber değiller. Ve cinayetleri saklama eğilimindeler. Şüpheli ölümler ciddi şekilde artıyor. Burada da etkili kovuşturma ve soruşturmanın, olay yeri incelemenin önemi ortaya çıkıyor. Şüpheli ölüm eğrisinin yükselmesi önemle incelenmeli.”