        Sürat pateninde altın madalya Francesca Lollobrigida'nın!

        Sürat pateninde altın madalya Francesca Lollobrigida'nın!

        2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde İtalyan Francesca Lollobrigida, altın madalyaya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:14 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:14
        Sürat pateninde altın madalya Lollobrigida'nın!
        İtalya'daki organizasyonun ilk gününde madalya müsabakalarına devam edildi.

        Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirilen sürat pateni kadınlar 3 bin metre kategorisinde Francesca Lollobrigida, 3 dakika 54.28 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Lollobrigida, ev sahibi İtalya'ya oyunlardaki ilk altın madalyasını getirdi.

        Norveçli Ragne Wiklund, 2.26 saniye farkla gümüş, liderin 2.65 saniye gerisindeki Kanadalı Valerie Maltais ise bronz madalya elde etti.

        Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede

        Sakarya'da, dün eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Yüksel adliyeye sevk edildi. (DHA)

