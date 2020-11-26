Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020 Sahiplerini Buldu

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Bu yıl yedincisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar açıklandı. 14 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Ödül verilen kategoriler ve sahipleri şöyle:

Sürdürülebilir İnovasyon

Arçelik - Beyaz Eşya Uygulamaları için Atık Balık Ağlarından Elde Edilen Yüksek Performanslı İnovatif Mühendislik Plastikleri

Sürdürülebilir İnovasyon-KOBİ

Wiser Wash - Denim ağartma prosesinde kaynak verimliliği sağlayan sürdürülebilir uygulama teknolojisi

Su Yönetimi

Ozanteks Tekstil - Boyama Prosesinde Su Kullanımının Optimizasyonu

Sosyal Etki-Çevre Odaklı

Opet - Arkeoköy Tevfikiye Projesi

Sosyal Etki-İnsan Odaklı

Bayer - Genç Bilim Elçileri

Sosyal Etki-Covid 19

Metro Türkiye - Küçük İşletmem

Sosyal Etki- Covid 19 Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Askıda Fatura

Sosyal Etki-Belediye

Buca Belediyesi - Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık Projesi

Enerji Yönetimi

Korteks - İklimlendirme Sistemlerinde Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları

Karbon Yönetimi

Esan - Üstün Verimlilik için Öğütme Devresi İnovasyonu

Atık Yönetimi

Tüpraş - Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları

Atık Yönetimi-Belediye

Zeytinburnu Belediyesi - Sıfır Atık Zeytinburnu

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tat Gıda - Salçalık Domates Tarımında Dijital Dönüşüm Programı

Sürdürülebilirlik İletişimi

Grundig - Ruhun Doysun 3. Sezon: Keşfet

İşbirliği-B2NGO

Tekfen Tarım - Atalık Tohumların Kullanımı ile Yerli ve Milli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tekfen Tarım-Çukurova Üniversitesi İş Birliği ile Geliştirilmesi

İşbirliği-B2B

Allianz Sigorta - Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi

İşbirliği-Covid 19

Tofaş - Covid-19 ile Mücadele - Koruyucu Ekipman Üretimi

İşbirliği-Belediye

İzmir Konak Belediyesi - Kontak Yenilikçi Öğrenme Merkezi

Kadının Güçlendirilmesi-Kurum Faaliyeti

Opet - OPET Kadın Gücü Projesi

Kadının Güçlendirilmesi-Sosyal Proje

Beko - Beko Yeni 100 Kadın Bayi Projesi

Çalışan Katılımı

Kastamonu Entegre - Fikirden Uygulamaya İnovasyon Yönetimi

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Ferrero Fındık - Mevsimlik Tarım İşçilerinde Sağlık Taraması

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Kobi

Ekpen Tekstil - Göçmen Kadınlar Tekstilde

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık-Belediye

Bayraklı Belediyesi - Sosyal Etkinlik Merkezleri

Sürdürülebilir İş Raporlaması

Arçelik - 2019 Sürdürülebilirlik Raporu

Startup