Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Süreç Komisyonu'nda rapor mesaisi: Ortak metin için istişareler başlayacak | Son dakika haberleri

        Süreç Komisyonu'nda rapor mesaisi: Ortak metin için istişareler başlayacak

        MHP, terörsüz Türkiye sürecine dair hazırladığı raporu Meclis Başkanlığı'na teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, suça karışmayan örgüt üyelerinin ceza görmeyeceğini, denetimli serbestliğe tabi olacağını söyledi. Komisyonun, rapor sürecini yılbaşından önce tamamlanması planlanıyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 11.12.2025 - 14:59 Güncelleme: 11.12.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komisyonda rapor mesaisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meclis'te terörsüz Türkiye mesaisi sürüyor. Partiler hukuki ve yasal adım önerilerinin yer aldığı raporlarını sunmaya başladı.

        DEM ve EMEP'ten sonra raporu sunan parti MHP oldu. 120 sayfadan oluşan raporu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'e teslim etti.

        AK PARTİ’NİN 60 SAYFALIK RAPORUNDA SON DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

        AK Parti'de ise son rötuşlar yapılıyor. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 60 sayfa olması beklenen raporda topluma kazandırma ve iş bulma başlıkları öne çıkacak. Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık bakanlıkları katkılarıyla yönetmelik ve yönerge çıkarılması gibi öneriler yer alacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raporun son kez inceleneceğini söylediği belirtildi.

        REKLAM

        CHP KAPSAMLI RAPOR İLETECEK

        CHP ise 17 sayfalık özeti geçtiğimiz günlerde sundu. Hafta başında geniş kapsamlı raporun iletilmesi bekleniyor.

        İSTİŞARE SÜRECİYLE ORTAK BİR METİN HAZIRLANACAK

        Tüm raporlar teslim edildikten sonra Meclis uzmanları ve parti temsilcilerinin katılımıyla istişare süreci işletilecek. Ortak bir metin hazırlanacak. Metinde yeni İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere değişiklik önerileri yer alacak.

        RAPOR SÜRECİNİN YILBAŞINDAN ÖNCE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

        Raporun milletvekillerinin altına imza atacağı bir kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması gündemde. Edinilen bilgiye rapor, önce ilgili ihtisas komisyonuna gidecek, değerlendirilecek. Raporun oy birliği ile çıkması ve yılbaşından önce Genel Kurul'a gönderilmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Türkmenistan'da görüşecek
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Gülhan'ın yardım çığlığını duymadık... Bir kadının ölüme gidişi!
        Gülhan'ın yardım çığlığını duymadık... Bir kadının ölüme gidişi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"