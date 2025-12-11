Süreç Komisyonu'nda rapor mesaisi: Ortak metin için istişareler başlayacak

Meclis'te terörsüz Türkiye mesaisi sürüyor. Partiler hukuki ve yasal adım önerilerinin yer aldığı raporlarını sunmaya başladı.

DEM ve EMEP'ten sonra raporu sunan parti MHP oldu. 120 sayfadan oluşan raporu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'e teslim etti.

AK PARTİ’NİN 60 SAYFALIK RAPORUNDA SON DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

AK Parti'de ise son rötuşlar yapılıyor. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 60 sayfa olması beklenen raporda topluma kazandırma ve iş bulma başlıkları öne çıkacak. Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık bakanlıkları katkılarıyla yönetmelik ve yönerge çıkarılması gibi öneriler yer alacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın raporun son kez inceleneceğini söylediği belirtildi.

CHP KAPSAMLI RAPOR İLETECEK

CHP ise 17 sayfalık özeti geçtiğimiz günlerde sundu. Hafta başında geniş kapsamlı raporun iletilmesi bekleniyor.

İSTİŞARE SÜRECİYLE ORTAK BİR METİN HAZIRLANACAK

Tüm raporlar teslim edildikten sonra Meclis uzmanları ve parti temsilcilerinin katılımıyla istişare süreci işletilecek. Ortak bir metin hazırlanacak. Metinde yeni İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere değişiklik önerileri yer alacak.