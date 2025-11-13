Süreç Komisyonu ne zaman toplanıyor, kimler dinlenecek?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu salı günü toplanacak. 17'nci toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılması bekleniyor.

YERLİKAYA, GÜLER VE KALIN KOMİSYONDA SUNUM YAPACAK

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, şehitler nedeniyle perşembe günü yapacağı toplantısını erteledi. 17'nci toplantının salı günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın sunum yapacağı belirtiliyor. Silah bırakmaya ilişkin son bilgiler ve Irak-Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler aktarılacak.

REKLAM

Üç ismin dinlenmesinin ardından dinleme safhasının tamamlanması ardından yasal ve hukuki düzenlemelere ilişkin tavsiyelerin yer alacağı raporlar ele alınacak. Bunun için gruplara 1-2 haftalık bir süre verileceği ve her grubun kendi raporunu tamamlamasından sonra ortaya Genel Kurul'a sunulmak üzere tek bir tavsiye metnini çıkarılması bekleniyor.

İMRALI ZİYARETİ

Komisyona ilişkin en çok merak edilen konulardan birisi komisyondan oluşturulacak bir heyetin İmralı'ya gidip gitmeyeceği. DEM Parti bir kez daha heyetin gidişi için çağrıda bulundu.