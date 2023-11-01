Haberler Sağlık Sürekli çalışmasına rağmen kalp neden yorulmaz veya durmaz?

Sürekli çalışmasına rağmen kalp neden yorulmaz veya durmaz? Kalp kasları iskelet kaslarımız gibi değildir; sürekli çalışmasına rağmen yorulmaz veya durmaz. Bunun üç sebebi vardır; daha iyi bir kan akışı, daha fazla mitokondri ve kalbin çalışmasını sağlayan özel hücreler. Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:07 facebook

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Bütün organlarımızın işlevi farklıdır ancak hepsi günün bir saatinde göreceli olarak dinlenir fakat kalbimiz, bizi hayatta tutmak için sürekli görev başındadır. Kalp neden bu kadar çalışmasına rağmen yorulmaz?

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Vücutta üç farklı kas türü vardır: iskelet kasları, düz kaslar ve kalp kasları. Egzersiz sırasında kullanılan kaslar iskelet kaslarıdır; kemiklere bağlıdır ve hareket etmenize yardımcı olurlar. Bağırsak, kan damarları veya idrar yolu gibi içi boş organlarımızda düz kaslar bulunur. Son kas türü ise kalp kaslarıdır; bu dokuya miyokard da denir. Kalp kasları, iskelet kaslarına göre daha dayanıklıdır. Kaslar, hareketi sürdürmek için yeterli enerjiyi bulamadığı için yorulur fakat kalbin işleyişi farklıdır.