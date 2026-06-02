        Haberler Sağlık "Sürekli yorgunluk hafife alınmamalı"

        Günlük yaşamın sıradan bir parçası gibi görülen yorgunluk hissinin, aslında önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Başaran, "Yorgunum diyen bir hastada yalnızca vitamin düzeylerine bakmak yeterli değildir. Asıl önemli olan bu yorgunluğun neden kaynaklandığını doğru şekilde analiz etmektir. Ferritin değeri normal sınırlar içinde olsa bile alt seviyelerde ise kişi halsizlik yaşayabilir

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 16:15 Güncelleme:
        B12 vitamini alt sınıra yakın olduğunda ‘beyin sisi’ ve odaklanma problemleri görülebilir. Benzer şekilde kan şekeri normal çıkmasına rağmen gün içindeki dalgalanmalar ciddi yorgunluk hissine neden olabilir" dedi.

        İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Başaran, kronik yorgunluk hissinin çoğu zaman metabolik ve hormonal dengesizliklerin ilk sinyali olabileceğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Başaran, "Kaç saat uyursanız uyuyun sabah uyanmakta zorlanıyorsanız, gün içinde kahveyle ayakta kalmaya çalışıyor ve akşamları tükenmiş hissediyorsanız bu durum normal değildir" diye konuştu.

        "YORGUNLUK BİR HASTALIK DEĞİL, BELİRTİ"

        Yorgunluğun tek başına bir teşhis olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Başaran, çoğu zaman altta yatan bir sağlık sorununun habercisi olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Başaran, "Yorgunluk, vücudun verdiği erken bir uyarıdır. Bu nedenle yalnızca ‘yoğunluk’ ya da ‘stres’ ile açıklanıp geçiştirilmemelidir" dedi.

        En sık gözden kaçan nedenlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Başaran, demir eksikliği (özellikle ferritin düşüklüğü), B12 vitamini eksikliği, D vitamini yetersizliği, tiroid fonksiyon bozuklukları ile insülin direnci ve kan şekeri dalgalanmalarının bu tabloya yol açabileceğini dile getirdi.

        Dr. Öğr. Üyesi Başaran, "Yorgunum diyen bir hastada yalnızca vitamin düzeylerine bakmak yeterli değildir. Asıl önemli olan bu yorgunluğun neden kaynaklandığını doğru şekilde analiz etmektir" ifadelerini kullandı.

        "REFERANS ARALIĞI HER ZAMAN YETERLİ DEĞİL"

        Laboratuvar sonuçlarının her zaman gerçek durumu yansıtmayabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Başaran, "Kan değerlerinin referans aralıkta olması, kişinin kendini iyi hissedeceği optimal düzeyde olduğu anlamına gelmeyebilir" dedi.

        Başaran, "Ferritin değeri normal sınırlar içinde olsa bile alt seviyelerde ise kişi halsizlik yaşayabilir. B12 vitamini alt sınıra yakın olduğunda ‘beyin sisi’ ve odaklanma problemleri görülebilir. Benzer şekilde kan şekeri normal çıkmasına rağmen gün içindeki dalgalanmalar ciddi yorgunluk hissine neden olabilir" diye konuştu.

        "MODERN YAŞAM YORGUNLUĞU DERİNLEŞTİRİYOR"

        Yorgunluğun yalnızca biyolojik nedenlerle açıklanamayacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Başaran, yaşam tarzının da bu tabloyu belirgin şekilde etkilediğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Başaran, düzensiz uyku, uzun süreli ekran maruziyeti, hareketsiz yaşam, yetersiz protein ve mikrobesin alımı ile kronik stresin zamanla metabolizmayı yavaşlattığını ve hormonal dengeyi bozduğunu vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Başaran, "Bu faktörler tek başına küçük gibi görünse de bir araya geldiğinde kişinin gün boyu süren bir yorgunluk hissi yaşamasına neden olabilir" dedi.

        "GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

        Yorgunluğun bazı durumlarda mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Başaran, şu uyarılarda bulundu: "Eğer yorgunluk 2-3 haftadan uzun sürüyorsa, günlük yaşam kalitesini etkiliyorsa, konsantrasyon güçlüğü eşlik ediyorsa ya da çarpıntı, kilo değişimi ve uyku bozukluğu gibi belirtiler varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır."

        Dr. Öğr. Üyesi Başaran, yorgunluğun basit bir vitamin eksikliğinden ciddi metabolik hastalıklara kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Toplumda ‘hepimiz yorgunuz’ algısı, birçok hastalığın erken dönemde fark edilmesini engelliyor. Oysa insan bedeni sebepsiz yere yorulmaz. Yorgunluk, vücudun ‘bir şeyler yolunda değil’ deme biçimidir. Doğru değerlendirildiğinde ise sağlığınızı yeniden kurmak için önemli bir fırsattır" dedi.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
