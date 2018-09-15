Ş.Urfaspor - Sivas 4 Eylül Bld. maçı heyecanı

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Ş.Urfaspor ile Sivas 4 Eylül Bld., 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Ş.Urfaspor 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sivas 4 Eylül Bld. 4 puanda ve 3. sırada. Ş.Urfaspor son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sivas 4 Eylül Bld., geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 726. İddaa'da Ş.Urfaspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sivas 4 Eylül Bld. kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ş.Urfaspor son hafta oynanan Sivas 4 Eylül Bld. maçında 3-3 berabere kaldı.

Sivas 4 Eylül Bld. ise Ş.Urfaspor karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Ş.Urfaspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Sivas 4 Eylül Bld., dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sivas 4 Eylül Bld. 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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